Prime carburant : Mode d’emploi pour obtenir 100 euros

Un chèque pour compenser les 10 centimes à la pompe



Critiquée depuis son entrée en vigueur, car non sélective, en septembre dernier, la ristourne à la pompe a permis aux automobilistes d’éviter de voir le prix de leurs pleins s’envoler. D’abord de 30 centimes jusqu’en novembre, elle est redescendue à 10 centimes pour les derniers mois de 2022.



Avec cette formule, visant les 50% des travailleurs les plus modestes, le gouvernement veut soulager sans creuser la dépense publique. Un jeu d’équilibriste alors que l’inflation grignote toujours plus le pouvoir d’achat. Au total, une enveloppe d’un milliard d’euros a été débloqué par l'exécutif.