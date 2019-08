Prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule propre !

Le gouvernement face à son incohérence et fait machine arrière en réduisant le seuil de revenus des bénéficiaires..et les conditions d'obtention...types de véhicules concernés...bonjour l'écologie !



La mesure coûterait milliard à l'État si la mesure était maintenue en l'état hors 500 millions seulement ont été budgétisés dans la loi de finance en vigueur...lol des apprentis argentiers au gouvernement ?? Bjr monsieur LeMaire...heureux qu'il ait été mis forfait dès les primaires de son parti, à l'époque.



Ce n'est pas le premier gouvernement à amorcer des mesures d'incitation pour développer l'écologie et favoriser la transition vers des énergies plus propres...on met en place un plan d'incitation par une politique publique de défiscalisation et puis au bout d'un certain temps, marche arrière toute.



Les énergies nouvelles ont connu le même désengagement de l'État du temps de Sarkozy supprimant l'aide fiscale aux entreprises qui s'étaient lancées dans la production de ces énergies...un désastre programmé. Des plans entiers de reconversion écologique ont été abandonnés et des entreprises sur la paille...des répercussions jusque sur la Bourse pour les entreprises cotées...je pourrai citer des exemples...je ne parle jamais ds le vide.



Il y a marre d'entendre les Politiques de parler d'écologie...



Décidément, l'écologie revient tjrs trop t cher pour les gouvernements jamais assez pour les particuliers taxés."