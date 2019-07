A la Une ...

Prime à la conversion : les conditions changent le 1 ier août !

Devant certains abus, son succès et le coût que cela représente pour l'état, les conditions de la prime à la conversion changent en se durcissant dès le 1 ier août. Il ne sera plus possible par exemple d'acquérir un véhicule dont le prix dépasse 60 000 euros…





D'autre part, le montant de la prime…

Celle qu'on nomme également prime à la casse se concentre désormais sur les véhicules plus propres, ayant des émissions de CO2 inférieures à 117g/km. Auparavant, le seuil était fixé à 122g/km. Résultat, de nombreux véhicules se retrouvent exclus du dispositif, ce qui a provoqué pour ceux qui étaient bien informés une petite affluence chez les concessionnaires.D'autre part, le montant de la prime…

Jean Pierre Vidot