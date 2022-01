Communiqué Primaire populaire : Plus que 5 jours pour vous inscrire

La clôture des inscriptions sur le site www.primairepopulaire.fr se fera le dimanche 23 janvier à 23H59, heure de Paris. Par N.P - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 09:23

Le communiqué :



Samedi 15 janvier, à la Réunion, comme partout en France Hexagonale, bénévoles et sympathisants de la Primaire populaire se sont mobilisés pour promouvoir cette initiative citoyenne souhaitant investir un candidat ou une candidate à l’élection présidentielle.



Aujourd’hui, nous sommes 288 000 personnes, dont plus de 390 réunionnaises et réunionnais, inscrites au vote qui aura lieu du 27 au 30 janvier (clôture des inscriptions sur le site www.primairepopulaire.fr le dimanche 23 janvier à 23H59, heure de Paris).

Lors d’une conférence de presse nationale, Mathilde Imer, porte-parole de la Primaire Populaire avec Samuel Grybowski ont annoncé la liste des candidates et des candidats.



Anne Hidalgo Jean-Luc Mélenchon Christiane Taubira Yannick Jadot



Charlotte Marchandise Anna Agueb-Porterie Pierre Larrouturou



Ces 7 personnalités ci-dessus seront soumises au vote de la Primaire Populaire.



À ce jour : Anna Agueb-Porterie, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise et Christiane Taubira ont donné leur accord et annoncé reconnaître le résultat du vote. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon n’ont pas donné leur accord et ne souhaitent pas reconnaître, à priori, le résultat de ce vote.



Le vote se déroulera sur la plateforme Neovote, utilisée en septembre et décembre dernier lors de la primaire des écologistes et du congrès des Républicains (LR). Un seul tour sera nécessaire car le vote se fera au jugement majoritaire.



Au lieu de voter pour un seul candidat, les électeurs devront évaluer chacune des candidatures présentées en attribuant la mention de leur choix : « très bien, bien, assez bien, passable ou insuffisant. »



Pour attribuer cette mention, les électrices et électeurs devront répondre à la question :

« Pour faire gagner l’écologie et la justice sociale, ces candidats sont... ? »

« La candidature retenue sera celle qui obtiendra la mention « majoritaire ». Cette méthode de scrutin a l’avantage de favoriser une issue plus proche d’une prise de décision délibérative que le mode de scrutin actuel, à deux tours ». Précise Mathilde Imer, porte-parole de la Primaire Populaire.

« Il est évident que, quels que soient les scénarios qui se dessineront, il y aura un avant et un après cette investiture inédite. Une redéfinition des principes démocratiques. » Christophe Estève, coordinateur réunionnais de la Primaire Populaire.