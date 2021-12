Primaire populaire : Le point sur la méthode du vote au jugement majoritaire

Le communiqué :



UN MODE DE SCRUTIN REVOLUTIONNAIRE POUR LE VOTE POPULAIRE



Pour faire suite au premier communiqué envoyé le 16 décembre 2021, nous voudrions expliquer plus en détail ce qui va constituer une étape cruciale du processus : le vote aura lieu du 27 au 30 janvier 2022. Il s'agira du premier vote à l'échelle nationale qui se fera au Jugement Majoritaire ; une nouvelle méthode inventée par Rida Laraki et Michel Balinski, mathématiciens et directeurs de recherche au CNRS.



Le Jugement Majoritaire est la méthode de vote considérée à ce jour par la communauté scientifique comme la plus fiable pour mesurer l’opinion. En effet, elle offre une image beaucoup plus nuancée et complète de ce que pense l’électorat, tout en évitant les écueils du vote uninominal à deux tours que nous connaissons : le vote utile, le vote par défaut et le vote blanc (ignoré), notamment.



On sort du système binaire du scrutin uninominal qui nous demande depuis plus de 200 ans de choisir un seul candidat. Avec le jugement majoritaire, on peut exprimer un avis plus subtil et nuancé.



Extraits de la BD en ligne de Marjolaine Leray : Vous reprendrez bien un peu de démocratie ?

Ainsi, on ne demande plus aux électeurs de choisir, comparer ou classer les candidats entre eux, mais simplement de juger chaque candidat indépendamment de ses concurrents.

L’électeur vote en donnant son opinion sur chaque candidat à partir d’une échelle commune de mentions allant “d’Excellent” à “À rejeter”. Il suffit de mettre une croix par ligne.

Le vainqueur de l’élection est celui qui est le mieux évalué par une majorité selon son « profil de mérite ».



Ce mode de scrutin permet de répondre aux quatre propriétés minimales souhaitables d’une élection réellement démocratique, caractérisée par l’économiste nobelisé Kenneth Arrow (1921-2017), notamment de minimiser le nombre d’insatisfaits.

1. Neutralité : Chaque voix a le même poids, tous les électeurs sont égaux.

2. Transitivité : L’élection est toujours capable de désigner un gagnant.

3. Cohérence : Le fait qu’un nouveau candidat se présente, et à plus forte raison si ce candidat n’a aucune chance de gagner, ne bouleverse pas le résultat.

4. Unanimité : Le candidat jugé meilleur par tous les électeurs est le vainqueur.

Avec ce mode de scrutin, on peut mesurer le soutien de l’électorat pour le vainqueur. Et oui : une victoire avec « passable » ne signifie pas la même chose qu’une victoire avec « excellent ». Et le vote blanc devient alors superflu : on peut décider que si aucun candidat n’obtient une mention supérieure à « insuffisant », on recommence le scrutin avec de nouveaux candidats.



De notre côté, nous avons hâte d’avoir l’opportunité de pouvoir enfin exprimer nos opinions de citoyen.nes de manière juste et à grande échelle ; c’est une avancée démocratique inédite ! Et vous ?



Venez expérimenter avec nous la démocratie directe de manière innovante, sécurisée et gratuite pour garantir son accessibilité au plus grand nombre.



A vos inscriptions ! Vous avez jusqu’au 23 janvier 2022 pour prendre 4 minutes de votre temps et remplir les conditions légales de sécurisation du vote (téléphone, email et empreinte bancaire) : s’inscrire maintenant.



En attendant, joyeuses fêtes en famille !



Dianne VILLENEUVE

Christophe ESTEVE

Coordonnateurices du groupe local 974 de la Primaire Populaire