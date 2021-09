Communiqué Primaire écologiste : Génération Écologie Réunion soutient Delphine Batho

Dans le cadre de la primaire écologiste pour désigner le candidat lors de la prochaine élection présidentielle, Génération écologie de La Réunion appelle à soutenir la candidate Delphine Batho. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 15:43

Le communiqué :

Primaire écologiste : Mobilisation Réunionnaise pour Delphine Batho, candidate de Génération Ecologie

« Protéger les Françaises et les Français, et donc les Réunionnaises et les Réunionnais, du réchauffement climatique, des effets et des impacts de la destruction de la nature est désormais une question de sécurité qui implique UNE AUTRE ÉCOLOGIE »



Delphine Batho, c’est celle:

-Qui veut diriger le pays, avec une culture de l’écologie au gouvernement, elle est la seule parmi les candidats à avoir l’expérience de l’exercice du pouvoir de l’État (ancienne ministre de l‘écologie) ainsi qu’une expérience de parlementaire chevronnée.

-Qui se réfère à la science et ose assumer la décroissance pour rétablir un équilibre entre les nécessités humaines et les nécessités de la préservation de l’ensemble du vivant.

-Qui relie transformation écologique et choc démocratique, par la rupture avec le présidentialisme et les vestiges du colonialisme.



Delphine Batho, la candidate de la décroissance :

- Le fait que la croissance fasse le bonheur, c’est faux (augmentation des inégalités, destruction du climat et de la nature).

- La décroissance est la réduction de la consommation d’énergie et de matière par la recherche d’un équilibre entre les nécessités humaines et les nécessités de la préservation d’une planète habitable.

- La croissance et le PIB doivent être remplacés par des indicateurs de bien être : santé, éducation, sécurité, épanouissement des personnes.

- Cette année aura été marquée par une famine causée en raison d’une sécheresse persistante dans le sud malgache, des inondations meurtrières en Allemagne, les dômes de chaleur au Canada, des méga feux en Californie et sur le pourtour de la Méditerranée, etc... La Réunion n’est pas épargnée (risque cyclonique, montée des eaux, glissements de terrain etc...).

- La décroissance c’est moins de pollution, plus de bien-être, plus d’éducation, plus de culture, plus de travail manuel et intellectuel. Le vivant, pas l’argent.

Delphine Batho veut créer une dynamique nouvelle dans le paysage politique qui a besoin d’un choc démocratique et d’un « choc d’espérance »

Il faut en finir avec le présidentialisme dont on mesure chaque jour les effets néfastes pour la démocratie. Nos institutions nées en 1958 sont épuisées, elles sont patriarcales et verticales, elles sont d’un autre temps. Elles empêchent toute transformation écologique et sociale du pays et des territoires.



La campagne pour Delphine Batho sur le terrain à La Réunion

Notre démarche et nos propositions veulent faire grandir l’écologie dans notre île et permettre à toutes et à tous de s’engager pour l’écologie en accueillant de nouvelles personnes, qui ne se retrouvaient pas forcément dans l’offre existante. Pour Génération Ecologie La Réunion, c’est l’intérêt de la cause écologique d’abord qui prime avant l’intérêt personnel.



- Nous portons la candidature de l’intérêt collectif. Nous nous projetons déjà dans la campagne présidentielle.



• Nous sommes pour la bienveillance et pour l’exigence du débat sur le fond.



Avec à ce jour plus de 72000 inscrits au niveau national, nous faisons le pari d’une réussite populaire pour cette primaire à La Réunion. Génération Ecologie va à la rencontre des citoyennes et des citoyens ici comme ailleurs. Vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'à dimanche 12 septembre au soir, pour la primaire écologiste sur le site internet Il faut en finir avec le présidentialisme dont on mesure chaque jour les effets néfastes pour la démocratie. Nos institutions nées en 1958 sont épuisées, elles sont patriarcales et verticales, elles sont d’un autre temps. Elles empêchent toute transformation écologique et sociale du pays et des territoires.Notre démarche et nos propositions veulent faire grandir l’écologie dans notre île et permettre à toutes et à tous de s’engager pour l’écologie en accueillant de nouvelles personnes, qui ne se retrouvaient pas forcément dans l’offre existante. Pour Génération Ecologie La Réunion, c’est l’intérêt de la cause écologique d’abord qui prime avant l’intérêt personnel.- Nous portons la candidature de l’intérêt collectif. Nous nous projetons déjà dans la campagne présidentielle.• Nous sommes pour la bienveillance et pour l’exigence du débat sur le fond.Avec à ce jour plus de 72000 inscrits au niveau national, nous faisons le pari d’une réussite populaire pour cette primaire à La Réunion. Génération Ecologie va à la rencontre des citoyennes et des citoyens ici comme ailleurs. Vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'à dimanche 12 septembre au soir, pour la primaire écologiste sur le site internet lesecologistes.fr



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur