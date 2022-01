Primaire Populaire : 1821 Réunionnais appelés à voter

"C’est avec une immense joie que le groupe local peï a accueilli la nouvelle. 1821 personnes de notre île se sont inscrites et sont appelées à voter ce weekend", indique par voie de communiqué Primaire Populaire.



Au total, 466 895 citoyennes et citoyennes participent à ce vote. Une équipe de plus de 500 bénévoles assure un service d'aide au vote pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés sur la plateforme.Les résultats seront annoncés ce dimanche vers 22H00.



Sept candidats sont représentés dans cette Primaire Populaire (Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira Yannick Jadot, Charlotte Marchandise, Anna Agueb-Porterie et Pierre Larrouturou). Les électeurs, au lieu d'attribuer leur vote, doivent attribuer à chaque candidat : : « très bien, bien, assez bien, passable ou insuffisant. ».



"L’engouement est immense, je participe au SAV du vote et toutes les personnes à qui nous apportons une aide nous remercient pour l’organisation de cette investiture. Il est évident que les résultats de dimanche vont créer une dynamique extraordinaire pour celui ou celle qui en ressortira gagnant ou gagnante", souligne Christophe Estève, coordonnateur du groupe local de La Réunion.