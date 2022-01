Courrier des lecteurs "Prézidentielle 2022" : Tribune libre de Frédéric Amany

Par Frédéric Amany - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 11:23



Deux PRIMAIRES, où des candidatures citoyennes y sont présentes, ont lieu en ce moment :

A / La Primaire Populaire (Primaire de militant de gauche ouverte aux candidature citoyenne) qui bénéficie d'une bonne couverture média : https://primairepopulaire.fr/ le vote électronique est ouverte du 27 au 30 janvier 2022. La pré-inscription qui était nécessaire pour voter est terminé. Seul les pré-inscrit peuvent voter. La liste des candidatures Citoyennes : - Charlotte Marchandise - Anna Agueb Porterie

B / La Primaire des Français et des Françaises (Primaire d'initiative purement citoyenne) est totalement passé sous les radars médiatique : site : https://www.laprimairefr.org/

Le vote électronique est ouvert du dimanche 16 janvier 12h00 au samedi 29 janvier 23h59 : Les candidatures donc citoyennes présentées : - Frédérique Colombet Richou - Gilles Corso - Claire Tourneret de Haas - Thomas Fritz - Philippe Furlan - Sébastien Leseigneur - Marc Jutier - Olivier Garrivier



Je vous invite, ne serait-ce par curiosité, à aller voir ces deux sites web, voir ces deux primaires. Ils sont l'expression du dynamisme qui existe dans le monde politique français actuel, et surtout l'expression des citoyens qui veulent du changement et qui poussent, partout pour avoir un impact. A bientôt. Votre candidat réunionnais à la Présidentielles 2022. Note : Messieurs, Mesdames, si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas à me contacter : 0692 88 27 80 ou par mail. Bonjour,