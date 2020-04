A la Une ... Prévisions pour le jeudi 02 Avril

Jeudi après-midi les averses sont isolées. Prévisions pour la nuit du 01 au 02 Avril



➡️ Des averses mouillent temporairement le littoral Sud entre l'Étang Salé et Saint Philippe/Sainte Rose.

Ailleurs le ciel se dégage en grande partie.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud par la faible houle de Sud-Ouest qui déferle.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 20 et 24° sur le littoral. Sur les pentes elles avoisinent 15 à 18°. A plus haute altitude les thermomètres affichent entre 9 et 14° du Maïdo et du volcan à Bourg Murât et Cilaos.



Prévisions pour la journée du jeudi 02 Avril



Quelques averses isolées l'après-midi.



➡️ En début de matinée: le soleil matinal est généreux mais est contrarié par des entrées maritimes temporaires sur le Sud et le Sud sauvage. Ces dernières s'estompent assez rapidement.



En cours de matinée il fait chaud sur le littoral notamment sur la moitié Nord et très doux dans l'intérieur. Dans le même temps nuages commencent à s'agréger aux pentes.



➡️ L'après-midi le gris prend une teinte plus foncée sur les pentes Nord lâchant quelques averses. Le ciel précipite aussi de façon isolée dans les hauts. Avec l'aide du vent le soleil reste à son avantage sur les côtes Ouest et Est.



🎏 Le vent de Sud souffle modérément sur les plages de l'Ouest et des côtes Est. Il remonte jusqu'au Port dans l'après-midi.

Les rafales flashent autour de 50 à 60km/h.



🌊 La mer est agitée en journée là où le vent souffle. La faible houle de 1m50 persiste sur les côtes Ouest et Sud.

La température du lagon est voisine de 28° à 29° .



🌡️ Les températures maximales sont localement supérieures aux normales sur le littoral comme dans l'intérieur . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h26 le 02 -- Coucher du soleil : 18h16 le 02



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1008.9 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31/32 Le Port 31 Saint Paul 32 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27/28 Colimaçons 25 Les Makes 26 Saint-Louis 30 Pierrefonds 30 Saint Joseph 31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 31 Saint André 31 Volcan 20 Maïdo 20 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 27 Mare à Vieille Place 26

Températures relevées sous abri à 11heures dans les stations de Météo France: Gillot affichait un joli 32° et 31° à Saint Benoît. Températures supérieures à la normales dans les Plaines et dans l'intérieur.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Vent de Sud faible à modéré sur les Iles Soeurs. La Zone Perturbée 11(91S) s'organise au Sud-Ouest de Diégo Garcia et reste à distance des Mascareignes.



Météosat à 18heures. La masse d'air sur l'île est assez peu humide. PATRICK HOAREAU Lu 829 fois







