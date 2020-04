A la Une ... Prévisions pour la nuit prochaine et le vendredi 3 Avril

Vendredi après-midi on attend des averses dans les hauts plus probables vers la Plaine Des Palmistes, les hauts de l'Est et du Sud-Est et les pentes du Chef-lieu. Ces averses peuvent déborder temporairement sur le littoral. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer. Prévisions pour la nuit du 02 au 03 Avril



➡️ Des averses mouillent le littoral Sud entre l'Étang Salé et Saint Philippe/Sainte Rose. Les précipitations peuvent temporairement être d'intensité modérée sur le Sud-Est de l'île.

Ailleurs le ciel se dégage en grande partie après les dernières gouttes sur le Nord et vers la Saline.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est peu agitée à agitée.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 20 et 24° sur le littoral. Sur les pentes elles avoisinent 14 à 18°. A plus haute altitude les thermomètres affichent entre 7 et 13° du Maïdo et du volcan à Bourg Murât et Cilaos.



Prévisions pour la journée du vendredi 03 Avril



Des averses dans les hauts l'après-midi qui débordent localement sur le littoral. La houle de Sud-Ouest grossit sur les côtes Ouest et Sud l'après-midi.



➡️ En début de matinée: quelques entrées maritimes tutoient encore la côte entre l'Étang Salé et Saint Philippe/Sainte Rose.

Mais le soleil prend le dessus. Ailleurs le soleil de cette fin d'été ne fait pas dans la demi-mesure.

Une fois encore la chaleur monte assez vite sur la moitié Nord et il fait très doux dans l'intérieur après le petit matin frisquet.



En cours de matinée les développements nuageux s'amplifient sur les pentes et le ciel et le bleu perdu du terrain dans l'intérieur.



➡️ L'après-midi des averses sont attendues dans les hauts. Elles peuvent déborder sur le littoral Nord ou encore sur le littoral du Sud Sauvage en fin d'après midi.

Les zones littorales Ouest et Est conservent une belle luminosité car le vent reste le meilleur rempart contre l'ennuagement.



🎏 Le vent de Sud produit des rafales qui flashent à 50/60km/h du côté de Sainte Rose et de la Saline. Un vent de Sud-Ouest remonte jusqu'au Port voire la Grande Chaloupe avec des rafales de 40 à 50km/h. Le littoral Nord-Est reste déventé.



🌊 La houle de Sud-Ouest atteint 2m50 sur les côtes Ouest et Sud l'après-midi.

La température du lagon est voisine de 28° à 29° .



🌡️ Les températures maximales sont localement supérieures aux normales sur le littoral comme dans l'intérieur . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h26 le 03 -- Coucher du soleil : 18h15 le 03



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1007.9 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31/32 Le Port 31 Saint Paul 32 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 24 Les Makes 25 Saint-Louis 30 Pierrefonds 30 Saint Joseph 31/32 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 31 Saint André 31 Volcan 20 Maïdo 18 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 26 Mare à Vieille Place 26/27

Températures relevées sous abri à midi dans les stations de Météo France: encore une fois la chaleur matinale est vite montée. 32° dans le Nord et l'Ouest comme maximales absolues, 31° dans l'Est. 25° à la PDPalmistes et 27° à Mare A Vieille Place( Météo R OIndien).



19h: pluies des dernières 24 heures rapportées par les stations de Météo France. Une fois n'est pas coutune la station de la Pointe des 3 Bassins a été la plus arrosée.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Vent de Sud sur la Réunion. Le temps commence à devenir progressivement un peu plus humide. La Tempête Tropicale Modérée IRONDRO(24S) évolue à distance des Mascareignes. Pour les purites un point sera fait ce soir vers 22h30 sur https://www.zinfos974.com/Meteo_r200.html



Météosat à 18h15. Image infra-rouge sur laquelle j'ai appliqué un traitement d'image afin de faire ressortir les nuages de basses couches. Les nuages dont les sommets sont les plus élevés sont en gris/blanc. IRONDRO(24S) est sur la droite de l'image et laisse les Mascareignes hors de son influence. PATRICK HOAREAU Lu 985 fois







