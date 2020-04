Météo Prévisions pour la nuit prochaine et la journée du mardi 7 Avril

Le risque pluvieux est peu étendu mardi après-midi. Le temps reste moins humide qu'initialement anticipé. Prévisions pour la nuit du 05 au 06 Avril



Une petite fraîcheur dans les hauts.



➡️ Quelques entrées maritimes s'échouent sur le littoral entre Saint Jo à Sainte Marie et sur les pentes associées. Elles s'accompagnent de quelques averses passagères.

Ailleurs le ciel est peu nuageux à dégagé.



🎏 Le vent souffle encore modérément sur le littoral Nord et Sud.



🌊 La mer est agitée à forte le long des côtes du Sud sauvage.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 20 et 24° sur le littoral, 14 et 18° sur les pentes et sont inférieures à 10° au Maïdo et au volcan. Températures comprises entre 10 et 13° à Bourg Murât ou Cilaos.





Prévisions pour la journée du mardi 07 Avril



Un temps peu humide.



➡️ En début de matinée: les nuages visitent toujours la région de Saint Jo à Sainte Suzanne et peuvent mouiller localement avant le retour des éclaircies.

Ailleurs le soleil matinal ne déroge pas à ses bonnes habitudes.



➡️ L'après-midi le risque pluvieux est peu étendu se concentrant sur les pentes Sud-Est du volcan ou localement et brièvement dans les hauts de Saint Leu. Les cirques et les sommets jouissent d'un temps très clément.

Sur le littoral les éclaircies régressent vers Savannah ou la Possession où une ondée n'est pas exclue.



🎏 Le vent orienté au secteur Est est sensible sur le Nord et entre Saint Philippe et Saint Pierrefonds avec quelques rafales approchant 60km/h. L'Ouest de l'île reste déventé.



🌊 La mer reste agitée à forte sur les côtes du Sud sauvage. La houle d'alizé atteint 2m.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest.. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h27 le 07 -- Coucher du soleil : 18h12 le 07



🧳 La pression atmosphérique à 19h00 à Gillot : 1015.4 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 30 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 26 Colimaçons 24 Les Makes 24 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Joseph 30 Saint Philippe 28 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 19 Maïdo 17 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 26

Températures relevées sous abri à 13h dans les stations de Météo France: des températures de fin d'été avec quand même encore 32° dans l'Ouest. Notez une certaine fraîcheur au Maïdo, au volcan et à la Plaine des Cafres.



Cumuls de pluie sur une durée de 24heures rapportés par les stations de Météo France18h.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. L'alizé est modéré sur la Réunion dirigé par l'anticyclone (H) au Sud des Mascareignes.



Tendances générales pour mercredi et jeudi ➡️ Le temps devient un peu plus humide l'après-midi dans les hauts et l'intérieur.

Températures stables et mer toujours houleuse sur le Sud sauvage.

