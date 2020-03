Météo Prévisions pour la nuit prochaine et la journée du dimanche 29 Mars

Dimanche après-midi certains auront la chance dans les hauts d'entendre le bruit de la pluie sur la tôle. Prévisions pour la nuit du 28 au 29 Mars



Passage de quelques averses en cours de nuit sur la moitié Est.



➡️ Vers le milieu de la nuit une faible ligne pluvieuse aborde la moitié Est de notre île entre Saint Jo et Saint Denis.

Elle précipite aussi dans les hauts.

Sur l'Ouest et le Sud le ciel n'est visité que par les nuages d'altitude.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est agitée sur les rivages Est et Sud.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 22° et 25° sur le littoral . On peut flirter avec les 10° au Maïdo alors que les nuages présents en seconde partie de nuit sur la moitié Est devraient limiter au moins un peu la baisse des thermomètres.





Prévisions pour la journée du dimanche 29 Mars



Après une matinée ensoleillée et chaude on observe des averses dans les hauts l'après-midi.



➡️ En début de matinée: les dernières averses mouillent encore vers Sainte Rose, Saint Benoît ou même Saint André avant que le ciel ne s'éclaircisse.

Ailleurs le soleil ne se fait pas prier et n'est pas vaincu par les nuages d'altitude inoffensifs. Pas de pause dominicale pour la chaleur qui s'impose allégrement après 9 heures sur le Nord et l'Ouest notamment.



➡️ L'après-midi une couverture nuageuse péi d'intensité modérée domine sur les pentes et est davantage disposée que la veille à lâcher des averses dans les hauts.

Les nuages avancent jusqu'à la côte sur l'Ouest alors que les éclaircies ont plus de chances de résister sur le littoral Nord-Est.



🎏 Le vent orienté au secteur Est passe une petite vitesse supérieure par rapport à samedi sur le Nord et le Sud mais les rafales ne devraient pas excéder 40 à 50km/h. Notez que l'après-midi un vent léger de Sud remonte vers la Saline et l'Ermitage.



🌊 La mer reste agitée sur les côtes Sud et Est par la houle d'alizé qui atteint 2m. En journée une houle australe de 2m atteint les rivages Ouest et Sud.

La température du lagon est voisine de 28° à 29°.



🌡️ Les températures maximales sont souvent légèrement supérieures aux normales sur le littoral comme dans l'intérieur . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h25 le 29 -- Coucher du soleil : 18h20 le 29



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1011.0 hectoPascals.

17h: pluies de l'après-midi( 14/17h) relevées dans les stations de Météo France. Cilaos et Grand Coude sauvent l'honneur.



Températures relevées sous abri à 13h dans les stations de Météo France: dans l'Ouest les maximales sont allées à 32°, 31° sur le Nord et le Sud. Journée très agréable dans les Plaines (24 et 25 à B.Murât et PDP) et à Cilaos comme souvent. Après plusieurs jours de temps maussade la PDP a été inondée de soleil.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Une ligne d'instabilité s'approche de Rodrigues par l'Est.

