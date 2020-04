Météo Prévisions pour la nuit prochaine et jeudi, temps plus humide prévu pour vendredi et samedi

La zone Mada/Mascareignes capturée ce matin par le satellite Métop.C Prévisions pour la nuit du 22 au 23 Avril



L'alizé apporte encore des averses nocturnes sur la moitié Est de l'île .



➡️ Des averses arrivent du large et touchent le littoral compris entre Saint Jo et Saint André avec des débordements possibles jusqu'aux portes de Saint Denis.

Sur l'Ouest et le Sud le ciel nocturne est le plus souvent peu nuageux en dehors de quelques incursions nuageuses vers le Maïdo.



🎏 Les vents faiblissent mais restent sensibles sur le Nord et le Sud ainsi que dans la région du volcan.



🌊 La mer est agitée à forte à l'exception de la zone comprise entre Saint Leu et la Possession en passant par la baie de Saint Paul.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 20° à Pont Mathurin et 23° au Port. Sur les pentes la fourchette va de 14° à 18°.

Les minimales les plus basses sont proches des 10° à Bourg Murât et à Cilaos et affichent des valeurs inférieures à 8° au Maïdo et au volcan.





Prévisions pour la journée du jeudi 23 Avril



➡️ En début de matinée: l'ensoleillement est contrarié en partant de Saint Jo et en remontant tout le long de la côte Est.

Des averses sont observées sur les pentes. Sur le littoral les averses alternent avec des éclaircies qui sont plus larges sur le Nord.

Sur l'Ouest et le Sud le soleil marque son territoire mais le gris grignote du terrain au dessus des pentes en cours de matinée.



➡️ L'après-midi quelques averses isolées sont probables dans l'intérieur et sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest.

Le temps reste humide sur les pentes du volcan.

Sur le littoral les éclaircies sont majoritaires même si sur la côte Est elles peuvent encore alterner avec des averses passagères.



🎏 Les rafales de Sud-Est atteignent des vitesses de 50 à 60km/h vers Saint Jo et Saint Pierre. Sur le Nord les anémomètres plafonnent autour de 50km/h.



🌊 La mer demeure agitée de Saint Leu à Sainte Clotilde en passant par Sainte Rose. La houle d'alizé de secteur Est peut encore atteindre 2m.

La température du lagon est voisine de 27° .



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales sur l'Ouest, le Nord et le Nord-Est. Elles sont plus faiblardes sur le Sud-Est et restent fraîches dans la région du volcan. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h32 le 23 -- Coucher du soleil : 18h00 le 23



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1014.7 hectoPascals.

Températures maximales relevées sous abri dans les stations de Météo France: elles ont été supérieures à celles de la veille sur le Nord et l'Est mais ont plafonné juste en dessous de 28° sur le littoral. Pas plus de 30° sur Saint Gilles. Frais sur le Sud sauvage.



18heures: cumuls de pluie des dernières 24heures dans les stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Les alizés faiblissent graduellement sur les Mascareignes alors que l'anticyclone(H) faiblit et se décale vers l'Est.



Tendances générales pour le vendredi 24 et le samedi 25 Avril Les alizés faiblissent et le temps devient plus humide.

On pourrait observer des averses modérées dans l'intérieur et les hauts l'après-midi de vendredi.

Samedi le risque pluvieux s'étend davantage à toute l'île dans l'après-midi.



🌊 La houle d'alizé s'amortit.



🌡️ Les températures nocturnes sont en hausse.

