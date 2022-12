Rubrique sponsorisée Prévention et sensibilisation contre les atteintes sexuelles à l’école Paul Julius Bénard à Tan Rouge

Quelques jours après la Semaine Internationale des Droits de l’Enfant, quatre membres de l’Association de Défense des Enfants de La Réunion Océan Indien (ADEROI) sont intervenus à l’école Paul Julius BÉNARD à Tan Rouge ce jeudi 1er décembre. Dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation contre les atteintes sexuelles. Ils sont intervenus dans toutes les classes de l’école. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 17:06

Créée en 2018 par des parents, professionnels et citoyens désirant lutter contre toutes les formes de violences et maltraitances faites aux enfants et particulièrement les abus sexuels, l’ADEROI (l’Association de Défense des Enfants de La Réunion Océan Indien) propose des interventions adaptées à leur très jeune public. Les membres de l’association interviennent même chez les tout-petits avec un spectacle de marionnettes.



8 à 10% des jeunes enfants réunionnais subissent des abus sexuels



En effet, près d’un enfant sur cinq est victime de violences ou d’abus sexuels, qu’il soit fille ou garçon et quel que soit son âge, sa classe sociale. La Réunion et la Guyanne détiennent le triste record… Selon l’Association Prévention Suicide (APS), 8 à 10% des jeunes enfants réunionnais subissent des abus sexuels dans leur environnement familial proche. L’agresseur (se) est une personne qui inspire confiance comme un oncle, un grand-père ou encore un ami des parents, l’enfant tombe alors rapidement dans ce piège. Face à ce constant, l’ADEROI propose des actions de sensibilisation et de prévention dans le milieu scolaire afin de pouvoir en premier lieu lever le tabou sur cette problématique, en second lieu permettre de repérer les enfants victimes de ce genre de maltraitances et de les accompagner vers des aides possibles : des institutions médicales, sociales, psychologiques et juridiques. Labellisée ” Ville Amie des Enfants “, la Ville de Saint-Paul soutient ces actions qui permettent de libérer la parole des tout-petits et de les sensibiliser sur leur corps et ce, dès le plus jeune âge.



Aider l’enfant à dire “Non” !



L’intervenant introduit les droits de l’enfant et la journée qui y est dédiée. Puis, il poursuit avec la lecture de livres ou de BD afin d’emmener l’enfant à prendre conscience de son intégrité physique , de son corps et de la notion de consentement. Il a le droit de dire “NON” s’il se sent en danger ou vit une situation inhabituelle. Il a le droit de dire “NON” à toute forme de violence.

À travers des BD et petits films ludiques, les membres de l’association vont provoquer des échanges avec les élèves et les amener à libérer la parole si besoin et surtout prendre conscience que le danger peut venir de leur entourage proche. Si la parole se libère avec l’accord de l’enfant le signalement sera fait au niveau de la direction de l’établissement.