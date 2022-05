Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Prévention et lutte contre la délinquance : les partenaires réunis au collège de la Chaloupe





La municipalité a naturellement répondu présente, le Maire, Bruno Domen a fait le déplacement, ainsi que Pascaline Soret, Conseillère municipale et les services de la Ville : police municipale, service développement de quartier et vie citoyenne. Étaient également présents autour de la table, l’équipe éducative de l’établissement, la Gendarmerie, les associations Prévention Péi, l’ADH et les représentants de parents d’élèves.



Depuis plusieurs mois, il est constaté dans les hauts, une recrudescence des actes d’incivilités, des problèmes de sécurité et de santé publique autour notamment de l’usage de drogues.



Fait inquiétant, cela concerne des enfants de plus en plus jeunes. Au-delà du constat, tous les acteurs sont mobilisés pour tenter d’apporter des réponses à ces problématiques.



Ils ont ensemble acté la nécessité d’une meilleure coordination des énergies déployées et de la mise en place d’une stratégie partenariale sur le court, moyen et long terme. « Il y a une volonté d’échanges, de réactivité et d’efficacité » a résumé le Major de la Gendarmerie de Saint-Leu.



Le Maire de Saint-Leu a rappelé l’engagement de la Ville d’activer, d’ici la fin de l’année, le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Cette démarche partenariale permettra de poser un Diagnostic Local de Sécurité (DLS) à l’échelle du territoire et d’organiser le déploiement concerté de différentes actions de proximité, sous l’égide d’un coordonnateur qui prendra officiellement ses fonctions au mois de juin.



Une éducatrice de rue, intervient déjà sur ce secteur des hauts, au contact des jeunes. Elle a rappelé le rôle capital du dialogue avec les jeunes, des approches ludiques pour libérer la parole, aborder des sujets tabous, offrir aussi les outils pour adopter les bons comportements, à titre d’exemple : « comment dire non quand on me propose de la drogue ».



Parallèlement, la Police municipale est en cours de réorganisation, avec un renforcement des équipes. Il y a notamment eu une augmentation du nombre d’ASVP, des agents dont la formation et les procédures d’habilitation arriveront d’ici quelques semaines à termes. Concrètement, cela permettra de mobiliser des agents de proximité davantage dans les hauts, avec une coordination renforcée avec la Gendarmerie.



Conformément au projet de mandature, il est prévu le déploiement d’une antenne de la Police municipale dans les hauts, pour faciliter leur présence.



Dans le cadre d’une approche globale, Bruno DOMEN a insisté sur la nécessité de maintenir du lien social et un cadre de vie convivial. C’est la logique appliquée dans le cadre du déploiement de deux Maisons France Service, au Plate et à la Chaloupe. Ces deux équipements permettront de rapprocher les institutions d’un public qui en est souvent éloigné : CAF, Impôts, Pole Emploi, MIO, Maison de Justice et CGSS, … sont autant d’organismes qui pourront assurer des permanences à destination de la population des hauts, souvent contraintes à faire de grands déplacements pour accéder aux services publics.



La Ville de Saint-Leu s’associe à l’ensemble des acteurs et lance aux parents, un appel à la vigilance. Tous les partenaires sont conscients des difficultés des parents qui souvent se retrouvent désemparés face aux actes de déviances de leur enfant. Le message se veut rassurant : le mieux c’est de venir en parler, briser le silence, ne pas hésiter à se faire accompagner par les différents professionnels, à disposition. Ce mercredi 11 mai, à l’initiative du Principal du collège de la Chaloupe, un ensemble d’acteurs s’est réuni pour évoquer le problème de l’augmentation de la délinquance autour et dans l’établissement scolaire.La municipalité a naturellement répondu présente, le Maire, Bruno Domen a fait le déplacement, ainsi que Pascaline Soret, Conseillère municipale et les services de la Ville : police municipale, service développement de quartier et vie citoyenne. Étaient également présents autour de la table, l’équipe éducative de l’établissement, la Gendarmerie, les associations Prévention Péi, l’ADH et les représentants de parents d’élèves.Depuis plusieurs mois, il est constaté dans les hauts, une recrudescence des actes d’incivilités, des problèmes de sécurité et de santé publique autour notamment de l’usage de drogues.Fait inquiétant, cela concerne des enfants de plus en plus jeunes. Au-delà du constat, tous les acteurs sont mobilisés pour tenter d’apporter des réponses à ces problématiques.Ils ont ensemble acté la nécessité d’une meilleure coordination des énergies déployées et de la mise en place d’une stratégie partenariale sur le court, moyen et long terme. « Il y a une volonté d’échanges, de réactivité et d’efficacité » a résumé le Major de la Gendarmerie de Saint-Leu.Le Maire de Saint-Leu a rappelé l’engagement de la Ville d’activer, d’ici la fin de l’année, le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Cette démarche partenariale permettra de poser un Diagnostic Local de Sécurité (DLS) à l’échelle du territoire et d’organiser le déploiement concerté de différentes actions de proximité, sous l’égide d’un coordonnateur qui prendra officiellement ses fonctions au mois de juin.Une éducatrice de rue, intervient déjà sur ce secteur des hauts, au contact des jeunes. Elle a rappelé le rôle capital du dialogue avec les jeunes, des approches ludiques pour libérer la parole, aborder des sujets tabous, offrir aussi les outils pour adopter les bons comportements, à titre d’exemple : « comment dire non quand on me propose de la drogue ».Parallèlement, la Police municipale est en cours de réorganisation, avec un renforcement des équipes. Il y a notamment eu une augmentation du nombre d’ASVP, des agents dont la formation et les procédures d’habilitation arriveront d’ici quelques semaines à termes. Concrètement, cela permettra de mobiliser des agents de proximité davantage dans les hauts, avec une coordination renforcée avec la Gendarmerie.Conformément au projet de mandature, il est prévu le déploiement d’une antenne de la Police municipale dans les hauts, pour faciliter leur présence.Dans le cadre d’une approche globale, Bruno DOMEN a insisté sur la nécessité de maintenir du lien social et un cadre de vie convivial. C’est la logique appliquée dans le cadre du déploiement de deux Maisons France Service, au Plate et à la Chaloupe. Ces deux équipements permettront de rapprocher les institutions d’un public qui en est souvent éloigné : CAF, Impôts, Pole Emploi, MIO, Maison de Justice et CGSS, … sont autant d’organismes qui pourront assurer des permanences à destination de la population des hauts, souvent contraintes à faire de grands déplacements pour accéder aux services publics.La Ville de Saint-Leu s’associe à l’ensemble des acteurs et lance aux parents, un appel à la vigilance. Tous les partenaires sont conscients des difficultés des parents qui souvent se retrouvent désemparés face aux actes de déviances de leur enfant. Le message se veut rassurant : le mieux c’est de venir en parler, briser le silence, ne pas hésiter à se faire accompagner par les différents professionnels, à disposition.





Dans la même rubrique : < > Tirage au sort des jurés d’assises 2023 Leu Tempo Festival : circulation & infos pratiques