La grande Une Prévention du suicide : De plus en plus de gramounes touchés par le "papy blues" et l'isolement





Afin de faire le point sur ce "papy blues", qui peut amener jusqu’au suicide, l’association organise cette année son colloque sur le thème du "Bien-être et mal-être psychologiques chez les séniors". En présence du président de l’Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS) le docteur Marc Fillatre, une dizaine d’intervenants, orthophoniste, infirmière, psychiatre, psychosociologue ou encore sophrologue, vont ainsi partager leurs expériences et leurs recherches sur l’accompagnement psycho-social du vieillissement. L’objectif est de "nourrir le réseau des différents professionnels, que chacun sorte de son carcan pour échanger et s’améliorer", le tout dans une approche transculturelle, précise David Goulois également superviseur sud de l’association.



502 appels par mois en 2019



Perte d’autonomie, deuil, maltraitance, isolement, précarité…l’association qui prodigue une écoute téléphonique bienveillante, a reçu 502 appels par mois en 2019 en moyenne et jusqu’à 1295 appels par mois à l’approche des fêtes et les semaines suivantes.



"Beaucoup de solitude, de moins en mois de lien social. Le profil des appelants est très varié", confie l’une des trente bénévoles de SOS Solitude. Fondée sur le principe de l’anonymat des appelants comme des bénévoles, l’écoute téléphonique mais aussi via les réseaux sociaux a pour objectif la prévention du suicide en rompant avec l’isolement et l’angoisse. Une mission qui implique de faire appel aux bonnes volontés et ainsi répondre au "besoin de partager un moment d’humanité".

