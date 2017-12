Prévention du risque requin : Une des priorités de la ville de Saint-Paul

La prévention du risque requin reste un des dossiers prioritaires de la Ville de Saint-Paul. Le Maire l’a rappelé ce jeudi matin lors d’une conférence de presse, en présence notamment de Patricia Locame, adjointe déléguée au tourisme et Jean-Marc Aure, élu en charge de la Sécurité.« J’ai toujours comme objectif premier d’apaiser les débats et de fédérer autour des deux dossiers que sont le retour de la baignade et des activités nautiques sur notre littoral et une prévention du risque requin à l’échelle régionale », souligne Joseph Sinimalé.Lire l'intervention intégrale du maire en cliquant ici