Prévention du mal-être et du risque suicidaire : L’État accompagne les agriculteurs Réunionnais

Pour prévenir le mal-être et le risque suicidaire chez les exploitants agricoles, un comité a été installé par le préfet de La Réunion. Par N.P - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 11:40

Le communiqué de la préfecture :



La prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le milieu agricole fait partie des préoccupations majeures de l’État. Une mission interministérielle pilotée au niveau national développe différents outils à mettre en œuvre pour repérer et accompagner les agriculteurs concernés.



Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, a installé le 28 novembre 2022 un comité de pilotage afin de décliner localement ces outils, comprenant différents services de l’État ; à savoir la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), la caisse générale de sécurité sociale (CGSS), l’agence régionale de santé (ARS) ainsi que le centre régional de prévention du suicide et la chambre d’agriculture.



Les objectifs du comité sont les suivants :



- créer de la connaissance sur la thématique "mal-être et suicide en agriculture à La Réunion" ;



- communiquer auprès des agriculteurs sur les dispositifs d’accompagnement existants ;



- renforcer le partenariat pour un meilleur accompagnement des agriculteurs (économique, social, voire prise en charge de soins) ;



- étendre un réseau de sentinelles formées à la reconnaissance de signes de mal-être psychologique au sein du monde agricole, afin de mieux repérer les agriculteurs en souffrance et les orienter vers une prise en charge adaptée.





Aujourd’hui, tout agriculteur souhaitant un accompagnement peut contacter la cellule « agriculteurs en difficulté » de la chambre d’agriculture au 02 62 94 25 94.



Tout agriculteur en situation de souffrance ou ayant des idées suicidaires peut contacter le centre de prévention suicide au 3114, disponible 7 jours/7 et 24h/24.