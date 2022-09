A la Une . Prévention du diabète : Un site internet pour mieux repérer les acteurs du sport santé

Publié le Vendredi 30 Septembre 2022

Le communiqué de l'ARS :



L’activité physique régulière a des effets bénéfiques bien démontrés sur la santé, la condition physique et le maintien de l’autonomie à tous les âges de la vie. Elle intervient en prévention primaire, secondaire et tertiaire dans de nombreuses maladies chroniques. Elle peut être réalisée seule ou en association avec les traitements médicamenteux. Elle doit s’accompagner d’une réduction du temps passé à des activités sédentaires.



La semaine nationale de la prévention du diabète lancée le 23 septembre est l’occasion de mettre en lumière les avancées du sport santé. La Réunion est particulièrement dynamique et pionnière dans le développement de l’offre d’activités physiques et sportives à des fins de santé.



En 2017, l’ARS La Réunion et la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES de La Réunion) ont été précurseurs en France en créant un label régional Sport Santé Bien-Etre (SSBE) qui valide la qualité des créneaux de sport santé adaptés pour tous types de publics, avec ou sans pathologie, à tous les moments de la vie. Ce dispositif rencontre un véritable engouement avec près de 500 créneaux recensés et labellisés sur l’île.



Afin de rendre plus visible et accessible cette offre et de favoriser la mise en réseau des acteurs du sport santé, un site internet dédié est lancé : le site





Plus d'infos ici :





