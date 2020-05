Société Prévention des violences intrafamiliales: La gendarmerie à votre écoute Dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales, la gendarmerie de la Réunion se mobilise sur le terrain afin de sensibiliser la population sur ce fléau social : Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 10:23 | Lu 177 fois

"Le mardi 12 mai 2020 dans la matinée, un stand d'information et de prévention contre les violences intra-familiales a été tenu dans la galerie marchande du supermarché Leclerc à St Joseph.



De la documentation a été mise à la disposition de tous et les militaires de la Compagnie de Saint Pierre étaient présents pour répondre aux questions.



N'hésitez pas à composer le 3919 pour obtenir des renseignements, et en cas d'urgence le 17 !"



