Communiqué Prévention de la délinquance et de la radicalisation : Appel à projets 2023

Date limite de dépôt des dossiers : mardi 31 janvier 2023 inclus.

Par N.P - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 07:01

Le communiqué de la préfecture :



Le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR), instauré par la loi du 5 mars 2007 a vocation à soutenir des actions de prévention de la délinquance et de la radicalisation conduites par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou les associations (exemple : projets contribuant à la tranquillité publique, à l’accompagnement de publics à risque, à l’aide aux victimes ou à la prévention de la radicalisation…). Certains investissements relatifs à la vidéo protection de voie publique, à la sécurisation d’établissements scolaires ou de lieux de culte, ou encore l’achat d’équipement pour les policiers municipaux sont aussi éligibles au FIPDR.





Les orientations du fonds en 2023 s’appuient sur la mise en œuvre des orientations définies comme prioritaires dans la





Programmes de l’appel à projets



L'appel à projet du FIPDR porte sur les 4 programmes suivants :

Programme D (prévention de la délinquance),

Programme R (actions de prévention de la radicalisation),

Programme S (sécurisation des établissements scolaires et équipements des polices municipales),

Programme K (sécurisation des sites sensibles).



Retrouvez en ligne les fiches détaillées des programmes de l’appel à projets en





Dépôt des demandes de subventions





Pour déposer une demande de subvention, remplir le formulaire Cerfa N°12156*06 et l'adresser, accompagné des pièces justificatives demandées, exclusivement en version dématérialisée selon les modalités suivantes :

Programmes (S) et (K) : envoi à l'adresse e-mail : pref-fipd-projet@reunion.gouv.fr

Programmes (D), et (R) : les subventions doivent être saisies obligatoirement sur la plateforme « SUBVENTIA » du ministère de l'intérieur : https://subventions.fipd.interieur.gouv.fr



Date limite de dépôt des dossiers : mardi 31 janvier 2023 inclus





