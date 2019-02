Prévention: Des "élèves pairs" pour éviter les conflits

S’engager au sein de son école au service de ses camarades et pour améliorer le dialogue interne. C’est le défi qu’ont décidé de relever les "élèves pairs" du Lycée Amiral Bouvet à Saint-Benoît.



Volontaires et motivés, ils ont été sensibilisés à des thèmes les concernant (justice des mineurs, violences, addictions, réseaux sociaux, communication…), par les gendarmes de la Brigade de Prévention de la délinquance Juvénile de Saint-Denis.



Nouveaux référents dans leur établissement scolaire, ils ont pour rôle d’observer, de conseiller et d’informer sur tout événement susceptible de dégénérer en conflit. Ils aident ainsi à renforcer la communication entre élèves et adultes (Direction, infirmerie, CPE, vie scolaire…).



Un diplôme récompensant leur assiduité à la formation et leur nouvelle mission, leur a été remis lors d’une cérémonie officielle.



D’autres lycées ont également lancé ce dispositif depuis le début de l’année scolaire comme Stella à Saint-Leu, Roches Maigres à Saint-Louis, Patu de Rosemont à Saint Benoit et Vue Belle à la Saline.