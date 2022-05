A la Une . Prévention : Ces maladies incurables de l'intestin

Le MICI, maladies inflammatoires de l’intestin, touchent plus de 8000 nouvelles personnes par an mais restent inconnues. Pour que le grand public se rende compte de leurs impacts et pour récolter des fonds pour la recherche, l’organisation World IBD Day organise aujourd’hui et depuis 2010 la journée mondiale des MICI. Par Jules Lumineau - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 09:23

Ce jeudi 19 mai célèbre la journée mondiale des MICI, la maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Ce nom ne parle pas forcément à tous, mais ces maladies, comme la maladie de Crohn, sont très répandues, avec plus de 10 millions de cas recensés dans le monde, dont 250.000 en France.



Cette journée est organisée en France par l’Association François Aupetit, l’association française d’aide pour les MICI, et dans le monde par World IBD Day, une organisation qui vise la sensibilisation et l’information autour des MICI via le rassemblement des associations du monde entier le 19 mai. Ce jour et ces associations sont représentés par un ruban de couleur violette pour symboliser leur lutte.



MICI : qu’est-ce que c’est ?



Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin rassemblent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Les deux se caractérisent par une inflammation de la paroi du tube digestif. Les MICI sont dites "chroniques" car se sont des maladies dont on ne guérit pas, les traitements existants sont donc destinés à limiter l’impact sur le quotidien de la personne touchée.



Les maladies peuvent dans certains cas évoluer vers des cancers, notamment du côlon, qui sont extrêmement compliqués à traiter, c’est pour cela qu’il est très important de suivre un traitement même si celui-ci ne permet pas la rémission totale.



MICI : quels soins et préventions ?



Même si on ne peut pas soigner complètement les MICI, on peut les réduire au minimum et pour cela, il est très important de détecter le plus tôt possible une potentielle inflammation. Pour cela, l’AFA a créé une grande campagne de prévention.



Dans ces rapports, l’association et le gouvernement décrivent plusieurs signes pour détecter les MICI. Le signe le plus courant est un épisode de diarrhée très important. Si on ne connaît pas avec exactitude l’origine de ces maladies, on suspecte notamment les mauvais comportements alimentaires ou le tabagisme d’en faire partie.



La journée internationale des MICI a permis depuis sa création d’organiser les organisations du monde entier pour mettre en place un lobbying auprès de gouvernements et ainsi récolter des fonds pour la recherche de traitements plus efficaces.







Pour mieux connaitre les signes de l’apparition de MICI :

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/maladie-crohn/symptomes-diagnostic-evolution

--





Lire par ailleurs :

"9 cancers du côlon sur 10 guéris s'ils sont dépistés à temps"

Pour en savoir plus et si vous souhaitez participer à la lutte contre les MICI : https://jmm.afa.asso.fr/ Pour mieux connaitre les signes de l’apparition de MICI : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/rectocolite-hemorragique/symptomes-diagnostic-evolution --