Prévenons ensemble la divagation et l’errance animales en cette période de fêtes et de vacances !

En cette période, les acteurs institutionnels locaux se mobilisent ensemble pour prévenir la divagation et l’errance animales. Ainsi, les intercommunalités (CIREST, CINOR, TCO, CIVIS et CASUD) et leurs partenaires (le GEVEC* et l’EPLEFPA de Saint-Paul**) souhaitent vous adresser ces messages…

GEVEC* : Groupe d’Étude Vétérinaire sur l’Errance des Carnivores à La Réunion

EPLEFPA** : Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole

