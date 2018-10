<<< RETOUR La Réunion Positive

Prévenir le diabète dans les Hauts À la Réunion, 60 000 personnes sont traitées pour le diabète selon l’ARS Océan Indien. Or, le diabète non suivi peut causer de graves complications de santé. C’est pourquoi la prévention est cruciale. Des associations réunionnaises s’investissent tous les jours pour soutenir les patients diabétiques et lutter contre l’évolution de cette maladie.





L’Association Diabète Nutrition 974 (ADN974 – Mutualité de La Réunion), soutenue par la Région Réunion et créée en 2012, participe aux opérations de prévention du diabète opérées sur l’île telles que des actions de dépistage, d’Éducation Thérapeutique du Patient, d’activités physiques et sportives...



Du littoral jusque dans les Hauts, ADN 974 regroupe les personnes confrontées au diabète, les accompagne dans la défense de leurs droits et leur représentation auprès de toutes instances publiques et privées. L’association leur apporte également une aide technique et morale. Enfin, elle porte des actions liées à l’amélioration de la qualité de vie de ses membres et des opérations de prévention sur tout le territoire.





LES ATELIERS SUR L’ALIMENTATION À HELL-BOURG



Des ateliers de nutrition se sont tenus à Hell- Bourg en présence d’une animatrice spécialisée en nutrition qui guide une dizaine de participants vers des conseils en diététique tout en leur donnant des astuces concernant l’alimentation et des recettes originales. D’autres ateliers sont bientôt prévus à Bois de Pomme en octobre et novembre 2018 afin de faire découvrir aux futurs participants de nouvelles recettes à la fois équilibrées et savoureuses.





ET À LA PLAINE DES PALMISTES ?



Les habitants de la Plaine des Palmistes se sont regroupés une fois par semaine pendant 2 mois lors des ateliers Atout Âge qui visent les personnes de plus de 55 ans. Pour célébrer cette belle action autour de la nutrition et de la mobilité, un pique-nique est prévu en septembre.

LA SANTÉ ET LE SPORT



Comme le rappelle le Programme National Nutrition Santé (PNNS), « La santé vient en bougeant ! ». Aussi, au sein de l’association, les ateliers de nutrition sont accompagnés par de l’activité physique. Une enseignante en activités physiques adaptées a proposé aux habitants des Hauts une activité « Gym Douce » et « Renforcement musculaire » afin de lutter efficacement et de façon ludique contre la sédentarité. En équilibrant nos assiettes et en adoptant des comportements favorables, nous devenons acteurs de notre propre santé.





CONTACT



ASSOCIATION NUTRITION DIABÈTE 974

Saint-Denis : 0262 947 700

Saint-Louis : 0262 260 532

Saint-André : 0262 901 657

➜ contact@adn974.re

➜ Facebook : @LADN974 La Réunion Positive

