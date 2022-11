A la Une . "Prévenir l’impAnsable" à l’âge où le pire est impensable

L’association Les Cabanons de Production a présenté son projet "Prévenir l’impAnsable" au lycée Roland Garros dans le cadre de la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Depuis plusieurs semaines, des élèves de lycées de Saint-Pierre et du Tampon, ainsi que de l’IUT, ont travaillé sur la question au travers d’ateliers artistiques. Un débat avec les élèves a eu lieu, en présence du préfet de La Réunion et de militants associatifs. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 16:16

Inspiré de l’affaire de Jacqueline Sauvage, Fanny Sauvage, de la compagnie Escaladanse, a mis en scène la pièce "ImpAnsable" en 2020 pour dénoncer problématique des violences faites aux femmes. Consciente qu’il fallait briser le 4e mur et porté par l’association Les Cabanons de Production, un projet est né : "Prévenir l’impAnsable".



Pour la 2e année, les militantes ont mis en place des ateliers artistiques pour les lycéens. Après l’Ouest, c’est le sud qui a été au cœur de ce projet pluridisciplinaire. Ainsi, 180 élèves du lycée Rolland Garros, du lycée François de Mahy et de l’IUT de Saint-Pierre ont été formés à devenir des médiateurs et des acteurs de la prévention des violences intrafamiliales auprès de leur entourage.

"Les jeunes ont parfois plus de solutions à apporter que nous"



"L’idée première était de se poser la question : comment travailler ensemble et faire avancer les choses ? Pas seulement entre adultes, mais envisager de le faire avec les jeunes qui ont parfois plus de solutions à apporter que nous pour que cette lutte soit la plus efficace possible et qu’on arrive à une vraie diminution des chiffres et à un vrai changement dans la société", explique Fanny Sauvage.



"Ça m’a permis de comprendre ce qui se passait dans ma famille, je ne voyais pas forcément le problème", indique une élève de 1re. Pour sa camarade, ces ateliers lui ont permis d’avoir les outils pour "agir quand il se passe quelque chose."



Le résultat de ces semaines de travail a été présenté ce vendredi matin dans l’amphithéâtre du lycée devant Jérôme Philippini, le préfet de La Réunion. "Ça ne dépend pas que de vous les jeunes, cela dépend de nous aussi les adultes. Les garçons doivent changer et ça commence avec cette remise en question. Votre corps, c’est votre droit, car c’est le vôtre. Ce n’est pas aux filles de résister aux pressions, c’est les garçons qui doivent de cesser de les exercer", a souligné le représentant de l’État.

Des signes d’espoir et d’inquiétude



À ses côtés, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, Bertrand Pagès, a rappelé que les violences intrafamiliales représentaient près de 8 affaires sur 10 traitées au palais de justice. Des représentants de la gendarmerie, de l’Union des Femmes Réunionnaises, d’Alon Féminisme Réunion, du Planning Familiale 974 étaient également présents pour rendre aux questions des jeunes.



Après la projection de plusieurs films montrant comment l’emprise et la violence sur les femmes se mettaient en place, un Ron kozé à eu lieu. De nombreux élèves ont fait part de leurs expériences et de leurs interrogations. De nombreuses jeunes filles ont évoqué leur malaise d’être sexualisées depuis que leur corps se développe et face aux pressions que la société leur impose. Plusieurs garçons se sont montrés soucieux de cette problématique et ont demandé comment aider et agir.



Malheureusement, un petit groupe a refroidi l’ambiance en montrant des prédispositions à devenir, dans le meilleur des cas, de futurs tyrans domestiques. "Pourquoi les femmes veulent l’égalité", s’est étonné l’un d’eux, tandis que son camarade n’a pas hésité à soutenir que "si vous voulez faire ce que vous voulez, il faut assumer derrière". De quoi justifier que ce travail de prévention se poursuive et craindre que l’allègement des tribunaux ne soit pas pour tout de suite.



