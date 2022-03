Prévenir l’ImpAnsable : Un projet de prévention dans les hauts de l’Ouest !

// TEMPS FORTS autour des FORUMS les 8 et 9 MARS



Porté par l’association les cabanons de production - Compagnie Escaladanse, cie de danse contemporaine saint-pauloise, « Prévenir l’ImpAnsable » est un projet de prévention des violences conjugales et intrafamiliales par l’art, la culture et l’éducation populaire lancé depuis le 20 Septembre 2021.

L'objectif est de permettre à 180 élèves issus des lycées de Trois Bassins et de Vue Belle de devenir des acteur-actrice-s de la prévention en allant à la rencontre de jeunes de leur âge, mais aussi de leur famille et d'habitant-e-s de leur commune.



Nous sommes actuellement dans la deuxième phase du projet : celle où les élèves deviennent les ambassadeurs de la prévention. Nous sommes fiers de vous convier à ces deux matinées afin que vous découvriez leur travail et tout leur engagement dans ce projet. En cette journée symbolique du 8 Mars, journée internationale des droits des femmes, il nous semblait essentiel de pouvoir aller rencontrer la population au sein de l’espace public.



Nous sommes heureux de vous inviter à ces deux matinées qui se dérouleront : Le mardi 8 mars 2022 de 8h30 à 12h30, parking du Super U de Trois Bassins, Le mercredi 9 mars de 8h15 à 12h30, sur le marché forain et le parvis de la mairie annexe de la Saline les Hauts.



// PROGRAMME

MARDI 8 MARS – FORUM TROIS BASSINS (parking du Super U de 3 Bassins)



8h30 : Inauguration de la matinée

8h45 – 9h30 : Plateau TV avec Koméla Média

8h45 – 12h30 : grand jeu/ stands + Danse en happening + Panneau d’expression libre + exposition

9h30 – 10h30 : Théâtre Forum avec Delixia Perrine

10h30 – 11h15 : Micro-trottoir avec Koméla Média

11h15 – 12h15 : Théâtre forum avec Delixia Perrine



MERCREDI 9 MARS – FORUM LA SALINE LES HAUTS



Sur le marché forain (parking du LeaderPrice)

8h15 : Inauguration de la matinée

8h30 – 12h30 : Grand jeu/ stands + Danse en happening + Panneau d’expression libre + exposition

8h30 – 9h15 : Plateau TV avec Koméla média + atelier et déclamation de Fonnkèr avec Marie Sisay

10h – 12h : Micro trottoir avec Koméla Média A la mairie annexe

9h30 – 10h30 et 11h – 12h Théâtre Forum avec Delixia Perrine



De nombreux partenaires nous ont accompagné sur cette aventure et ils vont également être présents sur ces deux matinées de temps forts. Sans eux, rien n’aurait été possible. Des images vont être captées pendant les forums afin de préparer le documentaire réalisé par ABZ PROD – Koméla média et les lycéens qui retrace l’intégralité du projet.



PROCHAIN RDV : FORUM des lycéens le jeudi 31 MARS de 8h30 à 12h au lycée de Vue Belle