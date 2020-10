Prêts pour les Journées Nationales de l’Architecture ? C’est parti !

Des randonnées urbaines pour découvrir les différents lieux de culte de la ville, aux visites guidées avec un guide-conférencier “À la recherche des cases béton” en passant par un atelier sur le thème de la case traditionnelle créole, participez à cette édition riche en découvertes de notre patrimoine !



Important : le port du masque est obligatoire pour toutes les activités proposées ce samedi 17 octobre. Les inscriptions sont obligatoires.



Concernant les ateliers, les visites guidées et les randonnées urbaines : les places sont limitées à 10 personnes et une distanciation physique d’1 mètre sera de rigueur entre les participants en raison des conditions sanitaires actuelles.



Découvrez sans plus tarder le programme :