Prêts pour la Zumba Santé Mouv’ ce vendredi 26 octobre ?

Enfilez votre tee-shirt bleu -dress code oblige- et chaussez vos meilleures baskets, la Zumba Santé Mouv est de retour ce vendredi 26 octobre à Plateau Caillou !



De 18h à 20h, venez en famille ou entre amis et profitez d’une séance de sport intense, conviviale et, rappelons-le, gratuite sur le plateau noir de Plateau Caillou en face du lycée Evariste de Parny.



On vous attend nombreux pour cette édition du mois d’octobre !



Pour tous renseignements : composez le 0692 001 004