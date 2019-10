Prêts pour la 2ème édition de Sans Souci y bouge avec l’emploi ?

Direction les hauts de Saint-Paul pour la 2ème édition de “Sans Souci y bouge avec l’emploi” organisée ce vendredi 25 octobre au Case de Sans Souci. Afin de favoriser l’emploi des jeunes, le groupe de proximité de Sans Souci (la SEMADER, le Pôle Emploi, le Conseil Départemental, l’AD2R, la M.I.O, le PLIE et la ville de Saint-Paul) s’associent pour accompagner l’insertion professionnelle dans le quartier de Sans Souci.



Au programme de la matinée : plus de 150 offres d’emploi à pourvoir, aides et dispositifs d’emploi formation, dressing solidaire (tenues de travail à des prix accessibles), des temps de rencontres entreprises – demandeurs d’emploi…



A cette occasion de nombreuses structures se sont associées à cet événement :



– AXION

– CRIPE

– Cité des Métiers

– Corbey d’or

– CCIR

– Chambre de Métiers

– le C.F.A

– École de la 2ème Chance de La Réunion



Venez à la rencontre des professionnels dans votre quartier !



Plus d’informations :



Ce vendredi 25 Octobre de 9h à 12h au case de Sans Souci (à côté du Plateau noir).

Pour toutes demandes d’informations, contactez Nadine au 0262 55 14 96