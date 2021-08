Prêtre tué en Vendée : Des coups à la tête à l’origine du décès

Les causes du décès du père Olivier Maire sont à présent connues. L’autopsie a révélé que le prêtre est mort des suites de plusieurs coups reçus à la tête. "Il en résulte que la victime présentait six lésions, toutes situées à la tête, occasionnées par des coups violents, l’autopsie n’ayant pas permis de déterminer la nature de l’arme du crime", a indiqué la procureur de la République Emmanuelle Lepissier.



"Ces lésions cérébrales importantes ont entraîné des hémorragies internes et externes, le décès étant, selon les conclusions du médecin légiste, intervenu rapidement après que les coups aient été portés", a-t-elle précisé.



Le principal suspect est un Rwandais de 40 ans. Il s’est livré à la police lundi peu après les faits. Le suspect est déjà sous le coup d’une mise en examen pour l’incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Il était en liberté sous contrôle judiciaire et hébergé au sein de la communauté religieuse des Missionnaires montfortains à laquelle appartenait la victime.



La garde à vue du suspect a été levée lundi après-midi, son état psychologique ayant été jugé incompatible. Il fait l’objet d’une hospitalisation en milieu psychiatrique.