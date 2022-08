A la Une . Prestations sociales revalorisées : La CAF de La Réunion fait le point

Voici le communiqué de la CAF de La Réunion sur la revalorisation des prestations et leur versement à compter de ce 18 août 2022. Par NP - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 14:35

Suite à l’adoption de la loi pour la protection du pouvoir d’achat des Français le 3 août dernier, les prestations familiales sont revalorisées avec une date d’effet au 1er juillet 2022.



À partir de la prise en compte des revenus du mois de juillet, le montant des aides versées par la Caf sera augmenté de :

- 4% pour les allocations familiales (RSA, AAH, PAJE, RSO, ARS, Prime d’activité…) ;

- 3,5% pour les aides personnelles au logement.



Le montant des revalorisations du mois de juillet est versé automatiquement aujourd’hui 18 août 2022.



Si le montant de la revalorisation est inférieur à 15€, ce complément sera versé lors du versement mensuel du 5 septembre 2022.



Info +



Pour les bénéficiaires du RSA ou de la Prime d’activité, le droit est revalorisé dès la prise en compte de leurs revenus du mois de juillet dans leur déclaration trimestrielle de ressources.



Par exemple :

- si l’allocataire a fait une déclaration trimestrielle de ressources pour les mois d’avril, mai, juin : le montant de ses droits de juillet, versé en août, n’a pas été augmenté ;

- s’il a fait une déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de mai, juin, juillet : le montant de ses droit sera augmenté à partir des droits du mois d’août, versé entre le 5 et le 10 septembre.



A savoir :

Il n’y a aucune démarche à faire pour bénéficier de cette revalorisation, le versement est automatique. Il est réalisé par virement bancaire ou postal.

Les allocataires sont invités à consulter leurs paiements à partir de la rubrique "Mon compte sur Caf.fr"



Chiffres clés

Cette revalorisation représente près de 5 millions d’euros supplémentaires versés à plus de 200 000 allocataires.