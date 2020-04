Société Prestations sociales: 34 bureaux de poste spécialement ouverts aujourd'hui Le versement des prestations sociales a été avancé par la Caisse d'Allocations Familiales. Les bénéficiaires sont attendus en grand nombre dans les 34 bureaux de poste ouverts pour l'occasion. Comme l'indique la préfecture, toute une organisation est mise en place pour les accueillir :

La Poste s’organise pour accueillir ses clients lors des prestations sociales. Pour protéger la santé des postiers et de ses clients tout en assurant ses missions essentielles, La Poste a adapté son organisation à l’évolution de la situation sanitaire avec 34 bureaux ouverts au public et des postiers toujours aussi mobilisés au service des réunionnais.



Afin que le versement des prestations sociales aux allocataires se déroule dans les meilleures conditions possibles, La Poste met en place un dispositif adapté, accessible dès le 4 avril via les distributeurs automatiques de billets, et dès le 6 avril dans ses bureaux de poste.



Dès le 4 avril, un retrait d’espèces anticipé dans les distributeurs automatiques



Grâce à la décision de la CAF d’avancer le versement des prestations sociales, les bénéficiaires qui disposent de cartes de retrait auront la possibilité d’effectuer des retraits dès le samedi 4 avril (au lieu du 7 avril) dans le réseau de 130 distributeurs automatiques de billets.



Dans cette période, La Poste rappelle que les déplacements en bureaux de poste doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire.



C’est pourquoi, seuls les retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques seront possibles le week-end des 4 et 5 avril, les bureaux de poste seront fermés le samedi 4 avril et accueilleront de nouveau le public dès le lundi 6 avril.



Les 6, 7 et 10 avril, 34 bureaux de poste, au lieu de 16, seront ouverts et seront exclusivement dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité. Les services liés à l’affranchissement reprendront le 8 avril.



Seront ouverts les bureaux de poste de :



Nord : La Montagne, Le Chaudron, Les Camélias, Saint-Denis Les Flamboyants, Sainte-Clotilde, Sainte- Marie



Est : Bras Panon, Hell Bourg, La Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoit, Sainte-Rose



Sud : Cilaos, Entre Deux, La Rivière, La Plaine des Cafres, Le Tampon, Ravine Blanche, Ravines des Cabris, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre



Ouest : La Possession, Le Plate, Le Port, Saint-Gilles Les Bains, Saint-Gilles Les Hauts, Saint-Leu, Saint- Paul, Savannah, Tan Rouge, Tevelave, Trois Bassins







