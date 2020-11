Présidentielles américaines: Donald Trump demande l'arrêt du dépouillement

Le nom du 46e président des Etats-Unis d'Amérique n'est pas encore connu. Les médias américains assurent qu'il faudra attendre encore de nombreuses heures, voire même plusieurs jours pour savoir qui de Donald Trump ou de Joe Biden s'imposera.



Pour rappel, l'élection américaine est à suffrage indirect: Les citoyens votent pour les grands électeurs d'un Etat. Et il n'y a pas de proportionnelle: Le candidat qui sort en tête d'un Etat décroche l'ensemble des grands électeurs de celui-ci (exceptions faites du Nebraska et du Maine).



Il faut à un candidat 270 grands électeurs acquis à sa cause pour obtenir la majorité et remporter l'élection.



La situation en ce moment



Les résultats définitifs ne sont connus dans aucun Etat à cause du grand nombre de votes à dépouiller, mais la plupart des tendances "confirmées" sont diffusées dans les médias. D'importants Etats ne délivreront eux aucune information fiable avant ce soir, voire avant plusieurs jours.



Joe Biden pointe pour l'instant en tête et a remporté notamment la Californie (55 grands électeurs), New York (29), Illinois (20) ou encore la Virginie (13). Donald Trump est déclaré vainqueur au Texas (38 grands électeurs), en Floride (29) ou encore dans l'Ohio (18).



Pourquoi n'y a-t-il pas encore de résultat définitif ?



Plusieurs grands Etats n'ont pas encore de vainqueur comme la Pennsylvanie (20 grands électeurs), la Géorgie (16), le Michigan (16), ou encore la Caroline du Nord (15), le Wisconsin (10), le Nevada (6) et l'Alaska (3). Ces résultats auront un impact très important sur le résultat définitif.



Mais ces Etats où les électeurs sont nombreux ont enregistré les votes via des moyens très différents: vote anticipé, vote le jour-même, ou par courrier. Le taux de votes envoyés par courrier est bien plus élevé que lors des précédentes élections, ce qui complique le travail de dépouillement.



Que disent les candidats ?



Joe Biden a été le premier à s'exprimer. Il a notamment déclaré : "On est content de là où on est dans la course. Je pense qu'on est en route vers la victoire !"



Donald Trump s'est lui d'abord exprimé sur Twitter dans une publication qui a été signalée comme "potentiellement trompeuse" où il a expliqué qu'il gagnait mais que l'élection lui a été volée.



Il a ensuite tenu une conférence de presse après 2 heures du matin aux Etats-Unis. "On était prêt à faire la fête et célébrer quelque chose de si beau et d'un seul coup, tout nous a été retiré. On a gagné la Géorgie, la Caroline du Nord, mais ils ne l'incluent pas dans les calculs ! Encore plus important, on remporte la Pennsylvanie par un nombre incroyable de votes ! On remporte le Michigan, le Wisconsin ! Ils savaient qu'ils ne pourraient pas gagner et ils ont décidé d'aller en Justice ! Je vous l'avais dit ! C'est une fraude ! C'est une honte pour notre pays ! Honnêtement, nous avons gagné cette élection. Nous allons saisir la Cour Suprême, nous voulons arrêter le comptage des voix !"