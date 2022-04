A la Une . Présidentielles : Si vous avez le Covid, vous pourrez aller voter

En milieu de semaine, le Comité de liaison Covid-Elections a rendu public le protocole sanitaire précisant les règles applicables à la tenue et à l’organisation des opérations de vote pour les deux tours de l'élection présidentielle. Les personnes positives pourront rompre leur période d'isolement et aller glisser leur bulletin dans l'urne. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 08:33

Ces règles ont été définies de façon consensuelle dans le cadre du comité Combrexelle qui a réuni les représentants des partis politiques et des candidats déclarés à l'élection présidentielle, à sept reprises depuis le 11 janvier 2022, pour partager l’information sur la situation sanitaire, répondre aux interrogations sur les mesures sanitaires applicables et élaborer des protocoles et recommandations concernant le déroulement de la campagne électorale puis l’organisation du scrutin.



Ainsi, les votants n'auront en aucun cas l'obligation de présenter une preuve de vaccination, un certificat de rétablissement ou un test virologique. En clair, les personnes positives au Covid et en période d'isolement pourront aller glisser leur bulletin dans l'urne.

Les directives précisent que le nombre d’électeurs par bureau de vote ne sera pas limité .En cas de grande affluence, les entrées et les sorties pourront être régulées afin d'éviter des situations de promiscuité.



Pas de pass, pas de masque



Pour autant, les règles de distanciation physique ne s'appliquent pas dans les bureaux, de même que le port du masque. Ce dernier est fortement recommandé pour les personnes vulnérables, les cas contacts ainsi que les personnes ayant le Covid. Pour celles-ci, les assesseurs pourront exiger que le masque soit retiré afin de procéder au contrôle d'identité.



Sur place, du gel hydroalcoolique sera tenu à disposition, le lavage des mains étant vraisemblablement impossible. Les locaux seront régulièrement aérés. Des autotests destinés aux organisateurs et au personnel participant au déroulement du scrutin seront disponibles.



Le ministère de l'intérieur précise que ces règles pourraient évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.