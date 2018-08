Présidentielle malgache: Le retour des anciens présidents sur le devant de la scène inquiète la diaspora

36 candidats retenus le 22 août dernier par la Haute cour constitutionnelle malgache pour la prochaine présidentielle, fixée les 7 novembre et 19 décembre dans la Grande île. Parmi eux, trois anciens présidents : Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, qui tenteront de faire barrage au président sortant, Hery Rajaonarimampianina.



Le prochain scrutin se déroulera dans un climat politique tendu. D'avril à juin dernier, l'opposition était descendue dans les rues pour dénoncer les nouvelles lois électorales, accusant notamment Hery Rajaonarimampianina de dérive autoritaire. Une crise qui a pris fin après la nomination d'un gouvernement d'union nationale.



Mais depuis la publication officielle de la liste des candidats, certains d'entre eux, dont les trois derniers locataires d'Iavoloha, ont déjà envoyé au cours de leurs meetings des assauts verbaux contre leurs adversaires. Mais selon L'Express de Madagascar, les candidats sont pour le moment assez mesurés dans leurs propos en gardant "une certaine retenue". "Ce sont surtout leurs partisans qui sont les plus virulents", relève le quotidien d'information malgache.



À La Réunion, ce retour annoncé des "vieux lions" de la Grande île n'est pas très bien perçu par certains membres de la diaspora malgache: