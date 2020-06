AFP Présidentielle en Pologne: le président sortant Duda en tête du 1er tour

(AFP) Le chef de l'Etat conservateur sortant Andrzej Duda est en tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche en Pologne et s'opposera au candidat libéral lors du second tour le 12 juillet, selon les résultats quasi complets publiés par la Commission électorale (PKW). Le président sortant a obtenu 43,7% des voix, après le décompte de bulletins issus des 99,78% des bureaux de votes, a annoncé PKW lundi. Au deuxième tour du scrutin il affrontera le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, arrivé deuxième avec 30,3% des suffrages, selon le même décompte. Le candidat indépendant, Rafal Holownia, a obtenu quant à lui 13,9% des voix, alors qu'aucun des huit autres candidats n'a dépassé le seuil de dix pour cent des voix. Selon la commission électorale, les résulats des bureaux de votes manquants n'influenceront pas le score final de façon importante. Le taux de participation s'est élevé de 64,4%, selon PKW. Les résultats définitifs seront publiés au plus tard mardi matin, a annoncé la commission. La campagne électorale a été dominée par des préoccupations concernant l'état de la démocratie et les questions sociales, alors que la Pologne fait face à sa première récession depuis la fin du communisme, suite à la pandémie du coronavirus. La crise due au coronavirus a obligé les autorités à reporter le scrutin de mai à juin.



