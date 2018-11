Présidentielle à Madagascar : Rajoelina et Ravalomanana qualifiés pour le 2ème tour

Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle malgache qui a eu lieu le 7 novembre dernier et dont les résultats ont été proclamés aujourd'hui. Ils sont donc qualifiés pour le deuxième tour qui aura lieu le 19 décembre prochain.

Aucun des deux candidats n’a obtenu les 50 % des voix nécessaires pour l’emporter au premier tour et c'est l’ancien chef de l’Etat Andry Rajoelina (2009-2014) qui est arrivé en tête avec 39,19 % des suffrages, devant son prédécesseur Marc Ravalomanana (président de 2002-2009) qui en obtient 35,29 %.



Le président sortant, Hery Rajaonarimampianina, est pour sa part arrivé en troisième position avec seulement 8,84 % des voix, selon la commission électorale indépendante (Céni) qui ajoute que la participation s’est établie à 54,3 %.



Les trois principaux candidats, sur un total de 36, ont accusé les autorités électorales de fraude et de corruption et le résultat officiel pourrait faire l’objet de contestation en justice.