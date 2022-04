A la Une . Présidentielle à La Réunion : Mélenchon plébiscité, Le Pen grimpe tandis que Macron déçoit

Le 1er tour de l’élection présidentielle vient de livrer son verdict. Le basculement de notre département vers la gauche se confirme avec un vote très largement en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui ne sera pas au second tour. C’est donc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron que les Réunionnais devront choisir. Des finalistes dont les dynamiques sont bien différentes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 12:19

Pour qui voteront les Réunionnais le 24 avril ? Le mystère est encore absolu puisque les votes du département sont bien différents du résultat national. Si les appels au vote vont en direction du président sortant, les électeurs semblent pourtant bouder les consignes des élus.



L’absence du candidat favori des Réunionnais



La victoire d’Huguette Bello lors des élections régionales en 2021 avait indirectement été la seule prise pour la France Insoumise au niveau national. La présidente du PLR a toujours affiché sa proximité avec Jean-Luc Mélenchon et lui a pleinement apporté son soutien durant la campagne.



Le premier tour de l’élection présidentielle a donc conforté le poids électoral de la gauche dans l’île puisque Jean-Luc Mélenchon a obtenu 40,26% et donc la première place. C’est près d’un Réunionnais sur six qui a voté pour lui. Si ce score permet de conforter politiquement Huguette Bello à la Région, il n’aura pas suffi à faire passer le candidat au second tour au niveau national.



Si le candidat malheureux a appelé à ne « pas donner de voix à Marine Le Pen », les Réunionnais ont montré durant ce scrutin qu’ils n’écoutent pas forcément les consignes qu’on leur donne.



Marine Le Pen définitivement implantée sur l’île



Lors de sa venue à La Réunion en 2012 pour sa campagne, Marine Le Pen avait provoqué une forte contestation parmi la population. Elle n’avait récolté que 37.549 voix, ce qui représentait 10,31% des suffrages exprimés au 1er tour.



En 2017, la stratégie de dédiabolisation de la candidate du RN avait commencé à porter ses fruits dans l’île puisque 82.219 Réunionnais lui avaient accordé leur confiance. Un chiffre qui la plaçait à la deuxième position, devant Emmanuel Macron. Néanmoins, elle n’avait obtenu que 39,75% des suffrages exprimés au second tour.



Cette année, la fille de Jean-Marie Le Pen a de nouveau terminé à la deuxième marche du podium dans le département avec 24,73% des voix. C’est 85.770 bulletins à son nom qui ont été glissés dans les urnes. Cela représente un Réunionnais sur 10. C’est surtout une hausse de 3551 voix pour la candidate du RN. Reste à savoir si cette tendance à la hausse se confirmera au 2nd tour.



Emmanuel Macron perd du terrain



Pour le président sortant, il n’y a que chez les élus qu’il a gagné des voix. Si ces derniers ont fait campagne pour lui, les électeurs ont fait comprendre que son mandat est loin d’avoir convaincu dans le département.



En 2017, Emmanuel Macron obtenait 18,91% des suffrages exprimés pour un total de 66.292 votes. Après 5 ans de pouvoir, 62.542 Réunionnais lui ont renouvelé leur confiance tandis que 3750 de ses électeurs de 2017 ont préféré voir ailleurs.



Il y a 5 ans, au second tour, le barrage anti-RN lui avait permis d’obtenir 60,25% des suffrages. En sera-t-il de même cette année ? Réponse dans 13 jours.



