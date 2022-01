Présidentielle : Yannick Jadot (EELV) reporte son déplacement à La Réunion

Pour rappel, La Réunion a été placée en état d'urgence sanitaire par un décret du 27 décembre 2021 et le préfet a pris le 30 décembre différentes mesures restreignant les activités et les déplacements sur le territoire. Le taux d'incidence à La Réunion dépasse en effet la barre des 1.300 cas pour 100.000 habitants et près de 90% des lits en réanimation sont actuellement occupés.



"Ces mesures ont conduit à l’annulation de visites ministérielles et parlementaires", indique Yannick Jadot, qui "dans le même esprit de responsabilité", a décidé de reporter son déplacement dans l'île.