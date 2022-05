A la Une . Présidentielle : Valérie Pécresse rembourse sa dette

L’ancienne candidate LR à la présidentielle a atteint son objectif et réuni les 5,1 millions d’euros d’emprunt qu’elle avait contracté pour financer sa campagne.

Par NP - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 06:45





"Je voulais vous remercier du fond du cœur d’avoir répondu massivement présents à l’appel à dons que j’ai lancé le 25 avril dernier. Vos messages de soutien m’encouragent à poursuivre mon engagement pour les Français et pour la France. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à défendre nos valeurs et nos convictions", a-t-elle publié lundi soir. Valérie Pécresse n’avait pas atteint la barre des 5 % des voix qui lui aurait permis d’obtenir le remboursement de ses frais de campagne. L’appel aux dons lancé aux sympathisants a largement fonctionné. Dans le détail, 3,3 millions d’euros ont été réunis par de généreux donateurs. Valérie Pécresse et son mari ont versé 4.600 euros chacun soit le maximum autorisé pour ce type de dons. La somme prêtée par le parti Les Républicains de 1,2 million d’euros s’est finalement transformée en don . L’Etat a versé les 600.000 euros correspondant au montant remboursé au candidat qui ont obtenu moins de 5% des voix.La candidate malheureuse avait cependant refusé un chèque de 2.000 euros de Nicolas Sarkozy."Je voulais vous remercier du fond du cœur d’avoir répondu massivement présents à l’appel à dons que j’ai lancé le 25 avril dernier. Vos messages de soutien m’encouragent à poursuivre mon engagement pour les Français et pour la France. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à défendre nos valeurs et nos convictions", a-t-elle publié lundi soir.