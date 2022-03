A la Une . Présidentielle : Valérie Pécresse déja candidate ; Jean-Luc Poudroux apporte son parrainage à Marine Le Pen

Jean-Liuc Poudroux dit l'avoir fait "en toute responsabilité, pour répondre à un besoin démocratique et aussi pour réclamer un changement profond de ce système de parrainages". Le député de la 7e circonscription, qui se représentera dans cette dernière après avoir récemment reçu l'investiture LR, a décidé d'apporter son parrainage à Marine Le Pen pour la prochaine présidentielle. Sollicité par plusieurs candidat(e)s, le parlementaire dit avoir fait le choix de la tête d'affiche du Rassemblement national "dans la mesure où notre candidate (NDLR : Valérie Pécresse) a déjà obtenu le quota nécessaire pour se présenter à cette élection". Par NP - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 06:57

Le congrès de notre parti « Les Républicains » a choisi comme candidate à l'élection présidentielle Valérie PECRESSE. Je lui apporte mon entier soutien.



Par ailleurs, j'ai sollicité l'investiture de ma famille politique pour l'élection législative des 12 et 19 juin 2022. La Commission Nationale d'Investiture s'est réunie le 22 février 2022 et a décidé de m'accorder sa confiance pour ce rendez-vous important avec les électrices et les électeurs de la 7è circonscription.



Je remercie mon parti pour cette investiture et également pour la prise en compte du message que j'ai envoyé avant l'examen de ma candidature, concernant mon parrainage pour cette élection.



Par souci de transparence, je reviens vers vous pour un élément important, qui, à mon sens, doit être porté à la connaissance de la Commission Nationale d'Investiture. J'ai été sollicité par plusieurs candidats potentiels à l'élection présidentielle pour un parrainage. Je vais répondre favorablement à cette demande dans la mesure où notre candidate a déjà obtenu le quota nécessaire pour se présenter à cette élection.



Le 24 février 2022, j'ai pris la décision d'apporter mon parrainage à Marine Le Pen.



Je l'ai fait en toute responsabilité, pour répondre à un besoin démocratique et aussi pour réclamer un changement profond de ce système de parrainages.



Pour cela, j'invite les candidats à l'élection présidentielle, à prendre l'engagement de le modifier dès que leur gouvernement aura été formé, afin de permettre d'ouvrir en grand les portes d'un des rendez-vous majeurs entre une femme, un homme et le Peuple Français.





Jean-Luc POUDROUX

Député de La Réunion