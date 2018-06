Présidentielle Turquie : Erdogan réélu au premier tour, soupçons de fraude

Le président turc sortant Recep Tayyip Erdogan a remporté la présidentielle dès le premier tour. Son parti, l'AKP, aurait également la majorité au Parlement à l'issue des législatives.



L'opposition de son côté dénonce de multiples fraudes qui seraient survenues pendant le scrutin.



Selon l'agence de presse étatique Anadolu, M. Erdogan est crédité d'un score de 52,5% après dépouillement de plus de 99% des urnes. De son côté, l'alliance de l'AKP mène avec 53,82% dans les élections législatives. Son principal rival, le social-démocrate Muharrem Ince, se classe second avec 30,7%, et l'alliance anti-Erdogan recueille près de 34% des voix.



A noter que ces élections marquent le passage du système parlementaire à un régime présidentiel. Lequel permettra de renforcer considérablement les prérogatives du pouvoir exécutif incarné par M. Erdogan.