A la Une . Présidentielle : Taubira se retire de la course faute de parrainages

​Candidate à la Présidentielle, Christiane Taubira a déclaré se retirer en raison du manque du parrainage à sa candidature à moins de deux mois des échéances. Par NP - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 15:27





"Une Gauche qui ne veut pas être comprise"



L’ex garde des sceaux, qui s’est déclarée candidate à l'élection présidentielle le 15 janvier dernier, impute “cet empêchement” à des “crispations politiques”. Militante d’une union de la gauche, Christiane Taubira a déploré lors de cette conférence de presse d’une part“ des discours de haine et de fragmentation qui menacent la société”, et de l’autre “une Gauche qui n’est audible, qui ne peut pas être entendu, qui ne veut pas être comprise”.



Christiane Taubira a pointé du doigt le processus administratif “qui empêche” cette candidature, à savoir l’obtention de 500 parrainages pour la valider, persuadée qu’il “vit ces dernières heures”.

Le processus "heurte un processus démocratique" et "nous donne à voir une initiative de la majorité présidentielle qui vise à favoriser des candidats de l’extrême droite", a-t-elle déclaré.



Déclaration | Christiane Taubira https://t.co/xESZTdazmo

— Christiane Taubira (@ChTaubira) March 2, 2022

