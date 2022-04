Présidentielle : Saint-Pierre se détourne des Républicains

C’est le chiffre le plus marquant à Saint-Pierre : 43,23% des électeurs ne se sont pas déplacés hier. Si ce taux demeure supérieur de 3,22 points par rapport à la moyenne départementale, il reste décevant pour ce bastion de la droite républicaine.



Car c’est l’enseignement de ce scrutin : Les Républicains n’y sont plus la force politique principale. Bien que Michel Fontaine soit le président départemental du parti, il n’a pas pu empêcher l’explosion du parti dans sa ville comme ce fut le cas au plan national. Valérie Pécresse ne récolte que 1.353 voix (3,78%), soit moins que les bulletins blancs (861) et nuls (1.022) réunis.



Dès l’annonce des résultats, Michel Fontaine a appelé les électeurs à voter pour Emmanuel Macron. Le président sortant a obtenu 18,44% des voix à Saint-Pierre, le plaçant en troisième position dans la ville.



Cependant, le score cumulé des électeurs de LR et de LREM ne dépasse que très légèrement celui de Marine Le Pen qui a obtenu 22,06% des voix. Si on ajoute celle d’Eric Zemmour (4,04%) et de Nicolas Dupont-Aignan (2,43%), l’extrême droite est au-dessus de la droite classique.



Le fait notable de ce scrutin est surtout le retour de la gauche dans la capitale du sud. Jean-Luc Mélenchon obtient 40,93% des voix, soit plus que ceux de Macron et Le Pen réunis. L’ensemble des partis de gauche représente 47,87% des suffrages exprimés.



Reste à savoir à présent si les électeurs vont écouter Michel Fontaine pour le second tour, notamment les 28.723 inscrits qui ont préféré profiter du retour du beau temps.