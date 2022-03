Présidentielle : SEPT soutient Jean-Luc Mélenchon

Le communiqué :



Réunis cette semaine, les adhérent/es de SOLIDARITE ECOLOGIQUE POPULAIRE POU NOUT TÈR, ont pris la décision de soutenir la campagne présidentielle de M. JL MELENCHON, PARCE QUE L’ECOLOGIE EST NOTRE IMPÉRATIF À TOUS et parce que L’UNION POPULAIRE est la seule alternative dans une gauche que nous savons éparpillée et déchirée, la seule possibilité pour que la gauche sociale/écologique soit au second tour pour construire une majorité avec comme zarboutan L’ECOLOGIE CITOYENNE.



Vote de bon sens pour un programme complet, radical, cohérent, chiffré, porteur d’espoir et qui, sans nul doute, est en train de créer une dynamique populaire et citoyenne, écologiste et sociale.



Nous proclamons comme « L’AVENIR EN COMMUN » une vision populaire de l’écologie qui parle de tous et à tous, et nous sommes pour la rupture avec la 5eme République largement dépassée.



A La Réunion, en France, en Europe et dans le monde, face aux bouleversements planétaires que nous connaissons, chacun sait que nous avons besoin d’une force politique capable de porter une écologie de transformation et combative.



Par conséquent, nous ferons le choix du bulletin JL MELENCHON et nous vous invitons à nous suivre. Merci



Pour SEPT :

La Présidente : Yvette DUCHEMANN