A la Une . Présidentielle : Quel score fera l'abstention à La Réunion ?

Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche et devront choisir parmi les douze candidats en lice pour ce premier tour du scrutin présidentiel. Au vu de la tendance des dernières années, un fort taux d’abstention est attendu. Par NP - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 10:03

Au premier tour de la présidentielle 2017, le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon arrivait en tête à La Réunion avec 24.53% des suffrages exprimés, devant Marine Le Pen (23.46%) et Emmanuel Macron (18.91%), mais la grande gagnante du premier tour du scrutin de 2017 était l'abstention.



Sur les 639.481 inscrits à l'époque, 264.229 électeurs ne s’étaient pas déplacés dans les bureaux de vote, ce qui représentait un taux d’abstention largement supérieur à celui du national, soit 41.32% contre 16.23% sur l’ensemble de la France.



Plus de votants au second tour



Le second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait suscité plus d'intérêt chez les électeurs réunionnais. 402.250 des 639.391 inscrits s’étaient cette fois-ci déplacés aux urnes. Le taux d’abstention à La Réunion était alors de 37.09%, un taux toujours supérieur au national, à savoir 25.38%.



Le profil des votants et des abstentionnistes



Selon l’INSEE, la même année, les élections législatives ont beaucoup moins mobilisé les Réunionnais. Les trois quart des inscrits ont voté à au moins un des quatre tours, en privilégiant l’élection présidentielle. Les autres se sont tournés vers l’abstentionnisme, comportement électoral vers lequel les jeunes et les personnes sans diplôme ou éloignées de l’emploi se tournent davantage.



Comme en métropole, l’abstention systématique à La Réunion est surtout répandue chez les électeurs qui semblent les moins insérés socialement. Elle peut signifier un désintérêt pour les élections, un choix de comportement électoral ou bien encore une difficulté à participer aux élections dans certaines situations malgré le dispositif des procurations.



L’âge d’une personne est un premier facteur déterminant pour être abstentionniste, indique un rapport de l’INSEE. Les jeunes de moins de 29 ans, en particulier ceux qui ne sont pas étudiants, s’abstiennent plus souvent que les personnes d’âges intermédiaires. Les personnes âgées de 75 ans et plus vont, elles aussi, moins souvent aux urnes que les 30 à 74 ans.



Ce dimanche, ce sont 675.319 inscrits sur les listes électorales qui sont appelés à voter dans l’île. Le scrutin pourrait suivre la tendance et présenter une fois de plus un taux d’abstention record.