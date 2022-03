A la Une .. Présidentielle : Marion Maréchal rallie Eric Zemmour

Ce dimanche 6 mars, et comme pressenti depuis plusieurs semaines, la nièce de Marine Le Pen rejoint le polémiste dont elle va soutenir la candidature à la course à la plus haute marche de l'État. Par NP - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 14:25

Le parti d'Éric Zemmour espère surfer sur la vague "Marion" afin de faire rebondir sa campagne électorale qui serait victime d'un trou d'air.



Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le soutien de la nièce de Marine Le Pen est acquis depuis ce dimanche 6 mars. L'ancienne députée Front national entre 2012 et 2017 a annoncé son soutien à l'ancien journaliste dans un entretien accordé au site de Valeurs actuelles : "Je rejoins le candidat que je considère aujourd'hui être le mieux placé pour mener les idées que j'ai toujours défendues à la victoire. Je viens en alliée dans ce grand rassemblement des droites qu'il appelle de ses vœux, et dont sa campagne dessine déjà les contours. Et, je l'espère, demain dans le cadre d'une majorité présidentielle".



Intronisée lors du congrès de Toulon qui a réuni hier environ 8000 sympathisants, Marion Maréchal, en retrait depuis sa défaite aux législatives de 2017, s'était montrée favorable à une union Zemmour-Le Pen derrière le mieux placé des deux. Mais depuis cette déclaration de fin 2020, la jeune femme ne veut plus faire partie des "idiots utiles du système" dont elle avait l'impression de faire partie au Rassemblement national. Selon le Parisien, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen aurait déjà négocié une cinquantaine d'investiture pour ses proches aux prochaines législatives.



Depuis le Gard ce samedi, Marine Le Pen a balayé la nouvelle d'un revers : "Elle mérite mieux que ça".