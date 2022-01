National Présidentielle : Marine Le Pen prophétise moins de 10% pour Zemmour

En déplacement en Occitanie ce week-end, la candidate du Rassemblement National a évité "d'emmerder" et de " passer au Kärcher" tout en faisant de multiples commentaires sur son principal concurrent en quête de parrainages. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 09:37

En déplacement ce week-end en Occitanie, Marine Le Pen a revendiqué "sagesse et sérénité".



En visite à Béziers vendredi passé, la candidate à la Présidentielle a effectué plusieurs visites, chaperonnée par Robert Ménard. Accordant de multiples selfies à ceux qui s'étonnaient de la voir "en vrai", la représentante du Rassemblement National s'est laissée aller à de multiples commentaires. Ceux qui ont concerné Eric Zemmour, son rival, n'ont échappé à personne. Se gardant bien "d'emmerder" ou de "karchériser", Marine Le Pen a accusé son concurrent "de tromper et de diviser ses partisans" tout en rappelant "qu'il quémandait des parrainages à un appareil politique qui n'était pas le sien".



La candidate que les sondages placent avant Zemmour à la course à la présidentielle prophétise que ce dernier fera moins de 10%. "Grâce à lui, les électeurs ont changé de perception à mon sujet", a-t-elle déclaré aux journalistes du quotidien Le Monde qui suivaient son déplacement à Béziers, Trèbes et Perpignan : "On peut avoir été séduits, mais le sérieux, la régularité, la conviction sont ailleurs", pardonne-t-elle à ses électeurs qui veulent "rentrer à la maison".