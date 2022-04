La grande Une Présidentielle : Les Réunionnais appelés aux urnes

Les bureaux de vote ouvrent leurs portes dès 8h ce dimanche pour le second tour de la présidentielle. Les quelque 675.539 électeurs inscrits à La Réunion ont jusqu’à 19h ce soir pour aller voter. Par NP - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 08:00

L’un des deux candidats qualifiés pour ce second tour de la présidentielle sera élu ce soir président(e) de la République. À La Réunion, comme dans toute la France, les électeurs sont appelés à se rendre dans le bureau de vote qui leur est attribué parmi les 930 bureaux de l’île, entre 8h et 19h, munis d’une pièce d’identité.



Pour rappel, au premier tour du scrutin, l’abstention avait été plus forte que la mobilisation : 46.36% de l’électorat local ne s’était pas déplacé aux urnes, un taux plus élevé qu’en 2017 et largement supérieur à celui de la métropole qui enregistrait 25.24% d’abstention.



Ce dimanche, ce sont 675.539 inscrits sur les listes électorales à La Réunion qui sont invités à accomplir leur devoir électoral.



Les temps forts et résultats de ce second tour sont à suivre sur Zinfos974.